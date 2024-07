Im Leinenanzug: Herzogin Meghan strahlt bei Business-Event

Herzogin Meghan (42) beweist wieder einmal ihr feines Gespür für Mode: Bei einem Businesstreffen verschiedener Anführer der Branche trat die Frau von Prinz Harry (39) am Freitag in einem superschicken Outfit auf, wie ein Schnappschuss auf Instagram zeigt. Die ehemalige Royal strahlte in einem sommerlichen Leinenanzug, der aus einer übergroßen, lockeren Hose und einer ärmellosen Anzugweste mit weitem Revers bestand. Das Ensemble war komplett in einer neutralen Cremefarbe gehalten. Für etwas Glamour trug Meghan eine große Sonnenbrille und dezenten Goldschmuck.

Wie Page Six berichtet, reiste Meghan mit einer guten Freundin und Kollegin zu dem Event, die auch ein Selfie von ihnen beiden und der Veranstalterin auf Social Media teilte. Die Fans der Herzogin freuen sich riesig über die neuen Bilder. "Es ist schön, Meghan so glücklich zu sehen!", schreibt ein Anhänger in die Kommentare. Andere User meinen: "Oh mein Gott! Meghan strahlt!" oder "Eure Energie ist echt auf dem nächsten Level! Wir lieben Frauen, die Frauen unterstützen."

Ein Insider des Magazins vermutet, dass Meghan bei dem Event war, um für ihre eigene Lifestyle-Marke Unterstützung und Ratschläge zu sammeln. American Riviera Orchard wurde zwar noch nicht offiziell auf dem Markt eingeführt, doch Meghan testet bereits fleißig einige ihrer Produkte. Vor wenigen Monaten begann sie, einige Gläser Marmelade an ihre Freunde zu verschenken, die als Tester fungieren sollten. Im Laufe der Zeit sollen allerdings auch noch weitere Haushalts- und Hygieneprodukte, aber auch Brotaufstriche und sogar Schreibwaren in ihr Repertoire aufgenommen werden.

Getty Images Herzogin Meghan, im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2023

