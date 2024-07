Insider sicher: Jessica Biel wird von Justin zurückgehalten

Vor wenigen Wochen wurde Justin Timberlake (43) wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und angezeigt. Aktuell bestreitet Justin die Vorwürfe und beteuert seine Unschuld – sogar vor Gericht. Bisher hat der Sänger auf die Unterstützung seiner Frau Jessica Biel (42) zählen können, doch ein Insider behauptet jetzt gegenüber OK! Magazine, dass die Situation ihr langsam zu viel wird. "Während Justin durch das Land getourt ist, um sich von seiner Verhaftung zu erholen, hat Jessica die Stellung gehalten", meinte der Informant und fügte hinzu: "Aber ihre Freunde sehen es nicht gerne, wenn sie von all dem aufgehalten wird, vor allem, wenn sie sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren muss. Sie haben das Gefühl, dass Justin Jessica seit Jahren belastet, ehrlich gesagt."

Schon Anfang des Monats hat sich eine andere Quelle gegenüber InTouch gemeldet und behauptet, dass der "Sexy Back"-Sänger sein Ansehen bei Jessicas Freunden verloren hätte. "Sie denken, dass sie mit einem Verlierer verheiratet ist und hassen es, dass sie so viel Zeit damit verbringt, Justin dazu zu bringen, auf dem richtigen Weg zu bleiben", meinte der Informant damals. Sie hätten es außerdem satt, dass die Schauspielerin trotz der ganzen Betrugs- und Alkoholikergerüchte weiterhin zu dem Musiker steht und hätten es sich gewünscht, dass der vergangene Vorfall ihre Freundin "wachrütteln" würde.

Die "Total Recall"-Darstellerin und der Sänger sind bereits seit 2012 miteinander verheiratet und haben zwei Söhne, Phineas und Silas. Allerdings halten die berühmten Eltern ihre Kids vom Rampenlicht fern, um für ein wenig Normalität in ihrem Leben zu sorgen. Im Podcast "Let's Talk Off Camera" hatte Jessica vor dem ganzen Drama um Justins Festnahme erzählt: "Ich möchte sie nicht in irgendeiner Weise [öffentlich] bloßstellen, solange sie nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen."

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2018

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Silas und Phineas, April 2024

