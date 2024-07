Neues Konzept: So präsentiert sich Bianca Heinicke in Blog

Bianca Heinicke (31) präsentiert sich in einem völlig neuen Blickwinkel. Von den Beautytipps, mit denen sie vor einigen Jahren berühmt wurde, fehlt in ihrem neuen Blog jede Spur. "Ich freue mich riesig, dass du den Weg zu meinem ganz persönlichen Blog gefunden hast", beginnt die zweifache Mama auf ihrer Website "www.biancaheinicke.com" zu schreiben und fügt hinzu: "Ich möchte mir selbst gar keine Grenzen setzen und mir alle Freiheiten offenlassen. [...] Für mich ist das Wichtigste: Ich habe Spaß dabei und kann mich gedanklich, emotional und kreativ genau so entfalten, wie ich es in dem Moment fühle."

Bianca hat sich neu erfunden, wie sie weiter in ihrem Blog schreibt: "Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, wollte und konnte ich nicht mehr so weitermachen wie zuvor." Stattdessen wolle sie mit einem neuen Konzept überzeugen: "Die vergangene Zeit ist abgeschlossen, aber es wird einen weiteren Weg geben, der komplett neu und anders sein wird." Schminkvideos wird es in Zukunft eher nicht mehr geben. Stattdessen Tipps zum Thema Achtsamkeit, Meditation und Bewusstsein.

Bianca verändert nicht nur ihren Content – auch optisch legte die 31-Jährige in den vergangenen Wochen eine Veränderung hin. So trägt sie nun eine kupferfarbene Mähne und möchte ihre Körperbehaarung nicht mehr rasieren. "Ich werde für mich einen neuen Weg beschreiten und erleben, wie es für mich ist, mit langen Haaren an meinem Körper", erklärte die Unternehmerin vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, deutsche Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Bibis Entscheidung, sich von Schminkvideos zu verabschieden? Total spannend! Schade, ich mochte ihre Beautytipps. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de