Neuer Lifestyle: Bibi Heinicke hört auf, sich zu rasieren

Bibi Heinicke (31) wirft ihren Rasierer weg! Seit ihrem Comeback Anfang des Jahres nimmt die Influencerin ihre Follower mit auf ihre Selbstfindungsreise. So auch in einem neuen Instagram-Video, in dem die Internetbekanntheit verkündet, sich von nun an nicht mehr enthaaren zu wollen. "Ich werde für mich einen neuen Weg beschreiten und erleben, wie es für mich ist, mit langen Haaren an meinem Körper", erklärt Bibi voller Überzeugung.

Diese Erkenntnis sei ihr unter der Dusche gekommen, als sie plötzlich hinterfragte, warum sie sich überhaupt seit Jahren rasiert. Zudem kamen in der Influencerin noch tiefgründigere Gedanken auf, in denen sie sich fragte, ob das Rasieren eine Art gesellschaftlicher Zwang ist, dem sie sich bisher beugte. "Ich hatte eben so einen intensiven Gedanken in mir und habe einfach, nachdem ich meine Achseln rasiert habe, aufgehört. Denn erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Und zweitens musste ich darüber nachdenken, warum ich das eigentlich tue", schildert die 31-Jährige.

Die natürliche Körperbehaarung ist schon Bibis zweite äußerliche Verwandlung in nur kurzer Zeit. Erst vor wenigen Tagen präsentierte die Influencerin eine neue, ziemlich auffällige Veränderung: Sie trägt ihr Haar seit Neuestem kupferfarben! Die neue Haarpracht enthielt sie ihren treuen Fans natürlich nicht vor und postete ein paar Schnappschüsse mit der neuen Frisur auf Instagram. Unter die Aufnahmen schreibt sie: "So vieles sich auch verändert hat, ist eine Sache geblieben: meine Lust, mich auf meinem Kopf kreativ auszutoben und Neues auszuprobieren. Ich liebe meine neue Haarfarbe."

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin

