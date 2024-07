Überraschung! Mason Disick zeigt sich bei "The Kardashians"

Kourtney Kardashians (45) ältester Sohn Mason Disick (14) entschied vor einigen Jahren, sich vorwiegend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nur selten bekamen Fans den Teenager zu Gesicht. Auch in der Serie The Kardashians wurden Auftritte des Jugendlichen zur Rarität – bis jetzt! Im Finale der fünften Staffel sorgt Kris Jenners (68) Enkel für eine ziemliche Überraschung und taucht anlässlich einer Familienfeier auf. Dabei wirkt er richtig erwachsen in seinem Jeansoutfit und braunen Boots sowie mit der langen Mähne!

In einem früheren Interview im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast verriet Masons Mama den Grund dafür, warum er sich gegen regelmäßige Auftritte in der Öffentlichkeit entschieden hatte. "Er mag es nicht. Er will nichts damit zu tun haben. Er ist nicht auf Social Media", stellte die 45-Jährige klar und betonte: "Er liebt es einfach nicht und ich möchte, dass meine Kinder Kinder sein können. Ich sehne mich so sehr nach Normalität – zumindest so viel, wie wir haben können."

Ob es sich der 14-Jährige mittlerweile wieder anders überlegt hat? Vor ein paar Monaten startete Mason immerhin seinen eigenen Instagram-Account – und auf dem ist er sogar aktiv unterwegs und freut sich über fast 900.000 Follower. 2020 meldete sich der Beau schon einmal auf dem Onlineportal an – jedoch still und heimlich. Seiner Mama Kourtney gefiel das gar nicht und sie verbot dem damals Zehnjährigen, das Profil zu nutzen. Einige Jahre später hat die Ex von Scott Disick (41) wohl weniger dagegen. Gefallen scheint ihr das aber trotzdem nicht so ganz: "Mein erstes Baby ist auf Insta. Es geht mir nicht gut!"

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Mason Disick, Scott Disick, Penelope Disick, Kim Kardashian und ihre Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch darüber freuen, häufiger etwas von Mason zu sehen? Ja! Das wäre echt klasse. Nee, ich finde, dass er sich nicht öffentlich zur Schau stellen muss. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de