Uneinig: König Charles und William haben heftig gestritten

Zwischen Prinz William (42) und König Charles (75) soll es laut einem neuen Buch zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein – und das wegen eines Helikopters. Der Biograf Robert Jobson enthüllt in seinem Werk "Catherine, The Princess of Wales", aus dem Daily Mail ein Auszug vorliegt, dass der britische Monarch seinen ältesten Sohn wiederholt für den Gebrauch des Helikopters zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) und ihren drei Kindern kritisiert hat. Charles war angeblich so besorgt über die häufigen Flüge, dass er William aufforderte, ein formelles Dokument zu unterzeichnen, in dem er die Risiken anerkennt und die Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt.

Die Besorgnis des Königs von England soll ganz nach seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), kommen. Robert berichtet, dass auch sie regelmäßig ihr Missfallen darüber äußerte, dass William, Kate und die Kinder mit dem Hubschrauber von Kensington Palace zu ihrem Anwesen Anmer Hall flogen – eine Strecke, die rund 190 Kilometer umfasst. Die Spannungen sollen besonders nach Charles' Krebsdiagnose im Februar zugenommen haben, was laut dem Autor auf die Sorge des Königs um die Sicherheit seines Sohnes und dessen Rolle in der Thronfolge zurückzuführen sei.

William und Charles hatten in der Vergangenheit offenbar schon öfter Konflikte, und es heißt, dass Kate häufig als Vermittlerin auftritt. Zuletzt konnte sie diese Rolle aufgrund ihrer Krebserkrankung aber nicht mehr ausüben – daher soll es vermehrt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen William und Charles gekommen sein. Langsam kehrt die dreifache Mutter aber anscheinend wieder in ihren Alltag zurück: Im Juni begeisterte sie ihre Fans mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit Dezember bei der königlichen Parade Trooping the Colour, kurz darauf nahm sie am Finale der Wimbledon Championships teil.

Getty Images Prinz William im Juli 2024

Getty Images Carlos Alcaraz und Prinzessin Kate beim Finale der Wimbledon Championships 2024

