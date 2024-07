Bei Olympia: Mick Jagger genießt Vater-Sohn-Tag mit Deveraux

Mick Jagger (81) lässt sich bei den Olympischen Spielen in Paris blicken. Anders als andere Megastars sitzt er aber nicht im Publikum der berühmtesten Olympioniken, wie Simone Biles (27) oder Rafael Nadal (38), sondern schaut sich einen vermeintlich unbekannteren Sport an. Zusammen mit seinem Jüngsten, Deveraux Octavian Basil Jagger, besucht der The-Rolling-Stones-Frontmann den Fechtwettkampf im Grand Palais. Dabei macht der "Start Me Up"-Interpret einen lässigen Eindruck in einem grauen Hoodie und einer Kappe, die seine wilden Locken in Schach hält. Der Siebenjährige hat sich ein wenig mehr herausgeputzt: Er trägt ein Hemd mit Paisleymuster und einen Blazer.

Seinen Enthusiasmus für die Spiele bewies der legendäre Musiker schon in der vergangenen Woche. Am Donnerstag nahm er an einer Veranstaltung in der britischen Botschaft in Paris teil, um den Athleten Glück zu wünschen. Auf Instagram teilte er ein paar Eindrücke der Feier und schwärmte: "Es war einfach wunderbar, das britische Team zu treffen und es zu unterstützen!" Auf den Schnappschüssen sieht man neben Olympia-Stars wie Tom Daley (30) und Helen Glover auch Prinzessin Anne (73). Die Schwester von König Charles (75) war als Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees von Großbritannien vor Ort.

Micks Fans bewundern ihn vor allem für seine Fitness. Am Freitag ist der Sänger 81 Jahre alt geworden, doch er denkt gar nicht erst daran, kürzerzutreten. Neben seinen acht Kindern hält ihn besonders seine 37-jährige Freundin Melanie Hamrick auf Trab. Zum Ehrentag ihres Liebsten postete sie unter anderem ein Bild im Netz, das sie bei einem kleinen Ausflug mit Söhnchen Deveraux zeigte. Neben den niedlichen Fotos wünschte die Choreografin ihrem Partner von Herzen alles Gute. "Happy Birthday, Babe! Wir lieben dich!", schrieb sie zu dem Post.

Instagram / mickjagger Mick Jagger und Prinzessin Anne in Paris, Juli 2024

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick und Mick Jagger mit ihrem Sohn Deveraux

