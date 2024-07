Ben Afflecks Kumpel äußert sich zur angeblichen Ehekrise!

Erstmals hat sich ein Freund von Ben Affleck (51) zu den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Trennung von Jennifer Lopez (55) geäußert! Das Paar, das erst im Juli 2022 geheiratet hat, soll Spekulationen zufolge seit Monaten inmitten einer Ehekrise stecken. Die Sängerin feierte ihren Geburtstag beispielsweise ohne Ben, während der Schauspieler kürzlich ein neues Anwesen im Wert von umgerechnet rund 19 Millionen Euro gekauft hat. Jetzt bricht der Filmemacher Kevin Smith – der schon mehrfach mit Ben zusammengearbeitet hat – sein Schweigen. "Offensichtlich macht er gerade eine schwere Zeit durch. So steht es zumindest in der Presse...", betont der Regisseur jetzt gegenüber People.

Genaueres wisse Kevin aber nicht – und das aus einem guten Grund: Er habe seinen Kumpel Ben bislang einfach noch gar nicht gefragt, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Er erklärt: "Der Letzte, den er jetzt hören muss, bin ich, der zu viel ausplaudert." Dennoch plane Kevin, seinen guten Freund demnächst zu kontaktieren und sich nach dessen Gefühlslage zu erkundigen. "Er wird mir Bescheid geben, wenn er in einem guten Zustand ist", fügt er hinzu.

Der Umzug in das neue Haus, das laut Berichten von TMZ luxuriöse fünf Schlafzimmer und sechs Bäder umfasst, ist das bisher stärkste Anzeichen dafür, dass die Beziehung zu der "On The Floor"-Sängerin ernsthaft in Gefahr ist. Die beiden hatten kürzlich ihr Haus in Beverly Hills für rund 62,5 Millionen Euro gelistet, nachdem sie es erst im Mai vergangenen Jahres erworben hatten, fanden jedoch keine Käufer. Unterdessen lebt Ben angeblich zur Miete in der Nähe des Hauses seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52), mit der er drei Kinder hat.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

