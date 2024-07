Heimlichtuerei: Daran zerbrach Katie Price' Ehe mit Peter!

Es wurde gerade bekannt gegeben, dass Andrew Gould in das britische Dressurteam für die Olympischen Spiele berufen wurde. Mit der medialen Aufmerksamkeit kommt es also nicht von ungefähr, dass nun ein altes Interview von ihm und Katie Price (46) wieder auftaucht, in dem das Model von dem Moment erzählt, der das Ende ihrer Ehe mit Peter Andre (51) bedeutete. Ihr wurde 2009 eine Affäre mit dem Reiter nachgesagt – was dazu führte, dass ihr Ex-Mann nicht gut auf ihn zu sprechen war und erst recht nicht wollte, dass sie sich mit ihm trifft. Jedoch tat sie es trotzdem. "Ich wollte aus dem Haus gehen und eine Konfrontation mit Pete vermeiden, weil ich wusste, dass er wütend sein würde. Auf dem Weg zu Andrews Pferdestall war ich am Hyperventilieren", erklärte sie gegenüber OK!.

Sie sei in Panik geraten, da sie einen Abend zuvor mit Andrew und weiteren Freunden fotografiert worden war. "Ich sagte, Pete würde durchdrehen, wenn er wüsste, dass ich mit Andrew aus war, weil er ein Problem mit ihm hatte, aber alle sagten: 'Sei nicht dumm, du bist eine erwachsene Frau, er ist mit [seiner Frau] Polly hier'", führte Katie weiter aus. Der Sänger habe in ihrem Auto aber dazu noch die Rechnung eines Fast-Food-Restaurants für zwei Personen gefunden und sie daraufhin wütend angerufen – um ihr zu sagen, dass "ihre Ehe vorbei sei". "Sie stellte ihn auf Lautsprecher. Er schrie: 'Ihr seid also an einem McDonald's vorbeigefahren und habt das glückliche Ehepaar gespielt?'", erinnerte sich Andrew.

Die 46-Jährige war von 2005 bis 2009 mit Peter verheiratet. Zusammen mit ihm bekam Katie zwei Kinder: Sohn Junior (19) und Tochter Princess (17). Wie sie erst kürzlich im Gespräch mit Mirror verriet, brach mit der Scheidung eine Welt für sie zusammen. "Ich dachte, es sei Liebe und als wir uns trennten, war es, als würde ich trauern, nicht nur um die Zukunft, sondern auch um meine Vergangenheit", erzählte das ehemalige Boxenluder.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Juni 2004

Getty Images Katie Price und Peter Andre im Jahr 2008

