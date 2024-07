Kinostart von "Deadpool & Wolverine" feiert Rekordeinnahmen!

Spätestens jetzt ist sicher: Deadpool und Wolverine sind aktuell die beliebtesten Charaktere des Marvel-Universums. Am 24. Juli flimmerte Deadpool & Wolverine erstmals über die Kinoleinwände – am vergangenen Wochenende brach der Film mit Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) dann den Rekord des bisher größten Kinostarts eines Films mit der Altersbeschränkung ab 16! Wie unter anderem Deadline berichtet, spielte er weltweit über 403 Millionen Euro in die Kassen. Bisher stellte der 2016 veröffentlichte erste "Deadpool"-Teil mit 243 Millionen Euro Einnahmen nach Filmstart den Rekordhalter dar.

Da hat sich Ryan wohl selbst übertroffen! Der Filmstar schlüpfte in dem neuesten Streifen nämlich nicht nur wieder in die Rolle des Wade Wilson, sondern arbeitete zudem am Drehbuch und der Produktion mit. Dass der Erfolg von "Deapool & Wolverine" dieses Ausmaß annimmt, scheint für ihn noch kaum zu glauben. "Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten", erklärte Ryan seinen Fans auf Instagram und fügte hinzu: "Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben... Wow." Auch Superheld Hugh bedankte sich auf Social Media bei den Filmliebhabern für die unglaubliche Unterstützung.

Den Erfolg ihres Filmes werden Ryan und Hugh mit Sicherheit gemeinsam feiern. Neben dem Schauspieltalent verbindet den Mann von Blake Lively und den Australier seit Jahren eine enge Freundschaft. Die zwei können nicht nur viel miteinander lachen und Spaß haben – sie wissen sich auch gegenseitig für ihre Unterstützung und Hingabe zu schätzen. "Ich könnte dir buchstäblich alles erzählen und ich habe auch das Gefühl, dass wir beide uns wirklich in jedem Aspekt unseres Lebens gegenseitig die Daumen drücken", schwärmte Hugh im Interview mit Entertainment Tonight von seinem Buddy.

Szenenbild aus "Deadpool 2"

Hugh Jackman and Ryan Reynolds bei der Comic Con in San Diego

