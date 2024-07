Mit Gehstock: Nina Dobrev genießt romantisches Abendessen!

Nina Dobrev (35) lässt sich von ihrer Verletzung nicht unterkriegen! Vor wenigen Monaten hatte sich die Schauspielerin bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Doch davon scheint sie sich gut zu erholen. Gemeinsam mit ihrem Freund Shaun White (37) genießt sie ein Dinner zu zweit in Paris – dafür hat sich das Paar besonders schick gekleidet. Der Vampire Diaries-Star zeigt sich in einem schwarzen Minikleid mit Umhang und kombiniert eine Sonnenbrille und einen roten Lippenstift zu ihrem Outfit. Aufgrund ihrer Knieverletzung läuft sie mit einem Gehstock und schützt ihr Knie mit einer Bandage. Ihr Freund hält dabei liebevoll ihren Arm und lächelt gemeinsam mit ihr in die Kameras.

Schon vor wenigen Tagen wurden die beiden gemeinsam in Paris gesichtet, wie Daily Mail berichtete. Sie genießen aktuell zusammen die Olympischen Spiele – die sind für ihren Freund Shaun allerdings nichts Neues. In den vergangenen Jahren holte der Snowboarder und Skateboarder dreimal das olympische Gold in der Halfpipe. 2022 zog sich der gebürtige Amerikaner nach knapp 30 Jahren aus seiner sportlichen Laufbahn zurück.

Dass sportliche Aktivitäten auch mal Schattenseiten haben können, musste Nina Ende Mai dieses Jahres erleben. Damals schockierte sie ihre Fans auf Instagram mit ihrem Motorradunfall. Die Outdoor-Aktivität endete für die 35-Jährige nämlich mit fatalen Folgen: Nina hatte sich mehrere Verletzungen am Hals und an den Beinen zugezogen – vor allem ihr Knie wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen", berichtete sie damals auf der Plattform.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev in Paris 2024

Instagram / nina Nina Dobrev im Mai 2024

