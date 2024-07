So kommt Emmy Russ bei den "Are You The One?"-Zuschauern an!

Vergangene Woche ging Are You The One – Reality Stars in Love in die vierte Runde. Dabei legte eine Dame einen ganz besonderen Start hin: Bereits in den ersten Folgen ist Emmy Russ (25) der festen Überzeugung, die bekannteste der Kandidaten zu sein. Doch wie kommt die Reality-TV-Darstellerin bei den Zuschauern an? In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Juli, 13:50 Uhr] wird deutlich: Sie finden ihr Verhalten total daneben! 465 Leser von insgesamt 552(84,2 Prozent) finden, dass sie zurück auf den Boden der Tatsachen kommen sollte. Dagegen sind es nur 87 Stimmen (15,8 Prozent), die Emmy als lustig empfinden und ihr recht geben.

Dieselbe Meinung teilen die User im Netz. Unter einem Instagram-Beitrag finden sich vor allem Kommentare wie: "Klassischer Fall von absoluter Selbstüberschätzung" und "Es ist zwar schwer für Emmy, das zu akzeptieren, aber es gibt Leute, die sie nicht kennen und die auch noch bekannter sind". Zudem betont ein Nutzer: "Bei Temptation Island fremdgegangen und jetzt bei AYTO auf Moral und edel machen, alles klar." Währenddessen findet ein anderer Zuschauer: "Emmy ist total lustig und unterhaltsam mit ihren Sprüchen, sie hat das Business verstanden."

Bei ihrer Ankunft in der Villa stellte sich die 25-Jährige mit folgenden Worten vor: "Auch wenn mich alle eh schon kennen, ich bin Emmy Russ. Ich weiß, ich bin die Schönste, ich bin die Jüngste. Für mich gibt es keine Konkurrenz. Ich weiß, die Männer werden voll auf mich abfahren." Doch während der Begrüßung kam der Schock für Emmy – Teilnehmer Antonino De Niro und Alexander Runow (28) hatten nicht auf dem Schirm, wer sie ist. "Du kennst mich nicht? Tu nicht so!", schimpfte sie daraufhin.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Antonino De Niro, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de