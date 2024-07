Was? Ryan Reynolds' Tochter Betty griff Hugh Jackman an!

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sind nicht nur vor der Kamera ein tolles Duo, denn wie die beiden Schauspieler bereits in der Vergangenheit deutlich machten, verstehen sie sich auch privat super. Bei der Premiere ihres Films Deadpool & Wolverine in New York plaudert Ryan nun über die Verbindung, die zwischen seinem Kumpel und seinen Kindern besteht – und diese scheint auch eine ganz besondere zu sein! "Sie sind alle irgendwie in Onkel Hughy verliebt", erklärt er gegenüber Extra.

Es ist also kein Wunder, dass sich die Kinder des 47-Jährigen auch ab und zu Scherze mit Hugh erlauben. Wie Ryan erzählt, habe seine älteste Tochter Betty hinter der Bühne versucht, einen Kampf mit seinem Co-Star zu starten. "Er wurde hinter der Bühne von Betty angegriffen, die glaubt, sie hätte Krallen, also ging sie auf ihn los", verrät er und fügt hinzu: "Ich musste ihr sogar eine kleine Auszeit geben." Hugh scheint das aber überhaupt nichts auszumachen. "Sie glaubt, ich hätte heilende Kräfte, glaube ich", witzelt er.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ryan zugibt, dass seine Kids riesige Fans von seinem Hollywood-Kollegen sind. Während der Pressetour für den neuen Deadpool-Streifen offenbarte er im Beisein von Promiflash: "Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich nach Hause in mein Apartment in New York City kam und ich hörte, wie 'The Greatest Showman' läuft. Meine Kinder lieben 'The Greatest Showman' und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt."

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, 2024

Instagram / vancityreynolds Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Schauspielkollegen

