Auf Festival: Walentina Doronina zeigt sich mit ihrem Kevin!

Walentina Doronina (24) zeigt sich ganz vertraut mit ihrer neuen Flamme! Nach ihrer Trennung von Can Kaplan wurde die Reality-TV-Bekanntheit in den vergangenen Wochen immer wieder mit Kevin Saszik gesichtet. Die neuesten Aufnahmen eines aufmerksamen Promiflash-Lesers machen klar: Walentina versteckt ihre Liebe zu dem Fitnessstudioinhaber nicht! Auf dem Maui-Beach-Festival in Haltern am See zeigt sich das frischverliebte Paar ganz locker in der Öffentlichkeit und tanzt eng umschlungen.

Bereits vor knapp zwei Wochen wurde die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit am Kuscheln an einem Flughafen gesichtet. Bei der unbekannten Reisebegleitung der 24-Jährigen handelte es sich mutmaßlich ebenfalls um den Profiboxer. Doch das ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass die Blondine einen neuen Partner an ihrer Seite hat: Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Kosmetikstudio ihres Vertrauens eine Instagram-Story, die Walentina innig mit Kevin zeigte.

Ex-Freund Can, den die Influencerin in der Vergangenheit aufgefordert hatte, seine Netzprofile bei einem Liebes-Aus zu löschen, stellte kürzlich klar, dass er sich nicht daran halten werde. "Mich juckt es nicht, wenn gewisse Personen sich über meinen Content oder meine Aussagen lustig machen. Es ist mein Account und er wird nicht gelöscht", betonte er in seiner Instagram-Story klar.

Anzeige Anzeige

Promiflash Walentina Doronina und Kevin Saszik im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Walentina ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigt? Total süß! Ich finde es eher unpassend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de