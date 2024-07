Das sagen die Stars zur neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Es ist offiziell – Promis unter Palmen geht mit einer dritten Staffel an den Start! Das bestätigte Sat.1 unter anderem mit einem Beitrag auf Instagram. In den Kommentaren scheinen sich auch gleich ein paar potenzielle Kandidaten zu tummeln. "Ist das jetzt echt? Endlich", schreibt Social-Media-Star Marco Strecker (22) begeistert. "Und ich sitze oben auf der Palme und halte nach Promis Ausschau", meldet sich der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer Jörg Draeger (78) zu Wort. "Ich schreie", meint auch Julian Stoeckel (37), während Goodbye Deutschland-Star Stephan Jerkel (54) und Jenny Elvers (52) nicht die einzigen zu sein scheinen, die sich in den Kommentaren direkt um einen Einzug in die Villa bewerben wollen.

Die Promis sind aber nicht die einzigen, die ihre Freude über diese Nachricht zeigen – auch die Fans sind begeistert und äußern fleißig ihre Wunschkandidaten. Besonders oft genannt werden dabei die Namen von Jan Leyk (39), Aleksandar Petrovic (33), Kim Virginia Hartung (29) und Tanja Steidel. Tatsächlich scheint der Cast der Comeback-Staffel noch völlig offen zu sein, wie der Sender unter dem Beitrag verkündet: "Wir öffnen wieder die Türen unserer traumhaften Villa am Strand und suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von 'Promis unter Palmen'."

Schwierigkeiten, genug Promis zu finden, wird die Produktion allen Anschein nach nicht bekommen – bei diesem Angebot werden wohl die Herzen so einiger Reality-TV-Stars höherschlagen: Sat.1 rührte bereits ordentlich die Werbetrommel und sichert den Teilnehmern mit einer "überaus erfolgreichen Sat.1-Marke" nicht nur gute Einschaltquoten zu, der Sender versprach auch puren Luxus mit "ausreichend Platz für gute Gespräche, intime Geständnisse und allerhand Lästereien."

Sat.1 Die Stars bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 Chris Töpperwien, Melanie Müller, Willi Herren und Giulia Siegel bei "Promis unter Palmen" 2021

