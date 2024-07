Nach Netzpause: Yeliz Koc teasert endlich eine neue Show an!

Um Yeliz Koc (30) wurde es in den vergangenen Wochen etwas ruhig – jetzt verrät sie ihren Fans endlich den Grund! In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story erklärt die Promi Big Brother-Bekanntheit ihre Netzpause: "Ich war beruflich unterwegs und jetzt, wo ich wieder da bin, bin ich natürlich auch wieder krank geworden." Auf eine weitere Nachfrage, ob bei ihr alles in Ordnung ist, reagiert die Influencerin noch mal offener. "Macht euch keine Sorgen! Bald kann ich euch mehr sagen", beantwortet sie die Frage und macht dahinter ein Kamera-Emoji, was wahrscheinlich auf einen Dreh anspielen soll.

Die Fans der TV-Bekanntheit zeigen deutlich, dass sie sich Sorgen gemacht hatten, da es so ruhig um Yeliz geworden war. Doch bald können sich ihre Follower wahrscheinlich nicht nur auf eine neue Show-Teilnahme einstellen, sondern auch auf neuen Content freuen – sie wird gemeinsam mit ihrer Tochter Snow (2) auf einem Kreuzfahrtschiff die Seele baumeln lassen. Ihre Fans dürfen sie auch gerne ansprechen, wie sie im Netz weiter erklärt: "Ihr könnt gerne jederzeit auf ich zukommen, die Kids können auch zusammen spielen, aber wehe ich erwische jemanden, der heimlich Bilder macht!"

Die 30-Jährige war 2018 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt geworden. Seitdem hält die Content-Creatorin ihre Fans regelmäßig im Netz auf dem Laufenden und teilt einige private Einblicke aus ihrem Leben. 2023 gewann sie die Show "Promi Big Brother" und gewann 100.000 Euro Preisgeld. Das teilte sie unter anderem mit ihrer Mutter und spendete einen Teil an eine gemeinnützigen Organisation, wie es in einer Pressemitteilung von Public Relations hieß.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2024

SAT.1 / Willi Weber Yeliz Koc, "Promi Big Brother"-Gewinnerin

