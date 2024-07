Nanu? Joe Jonas mit unbekannter Frau in St. Tropez unterwegs

Seit seiner Trennung von Stormi Bree Henley (33) im Mai gilt Joe Jonas (34) als Single. Doch hat er etwa schon eine neue Frau an seiner Seite? Neue Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Joe während seines Urlaubs in Saint-Tropez – und zwar nicht allein! Beim Verlassen eines Hafens der französischen Küstenstadt ist der Jonas Brother in Begleitung einer mysteriösen Dame.

Mit einer tief sitzenden blauen Jeans und einem Wickeltop in Rosatönen setzt die unbekannte Schönheit ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene. Das Gesicht der Beauty ist durch ihre wallende dunkle Lockenmähne größtenteils verdeckt, weshalb sich bisher nichts über ihre Identität sagen lässt. Ihre schwarzen High Heels trägt sie in der Hand, während sie barfuß an Joes Seite durch den Hafen spaziert. Der lässige Urlaubslook des "Leave Before You Love Me"-Interpreten besteht aus einer schwarzen Hose, einem weißen Tanktop und einem schwarzen Hemd mit transparenten Spitzendetails.

Der "Waffle House"-Interpret scheint sein Singledasein in der vergangenen Zeit in vollen Zügen zu genießen. Erst vor wenigen Wochen wurde Joe in seinem Griechenland-Urlaub mit der libanesischen Schauspielerin Laila Abdallah gesichtet, wie unter anderem TMZ berichtete. Die beiden verbrachten einen sonnigen Tag am Strand und alberten im Wasser miteinander herum. Neben ihren Rollen in einigen Serien arbeitet die 28-Jährige als Model. Dazu ist Laila mit mehr als fünf Millionen Followern auf Instagram ein erfolgreicher Social-Media-Star.

