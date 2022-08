Liebe zu Rebel Wilsons Trainer: So nahm Simone Holtznagel ab

Ihre Beziehung zu Jono Castano scheint für Simone Holtznagel (29) einen ganz besonderen Vorteil gehabt zu haben. Seit einigen Monaten geht das Model nun schon mit dem Besitzer eines Fitnessstudios durchs Leben. Augenscheinlich könnte die Beauty auch nicht glücklicher sein. Immer wieder teilt sie verliebte Pärchen-Fotos oder schwärmt im Netz von ihrem Partner. Nun verriet Simone, dass sie dank der Partnerschaft mit Jono ordentlich abgenommen hat.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Australierin am vergangenen Wochenende eine Aufnahme von sich, auf der sie vor dem Spiegel posiert. Dabei setzte Simone ihre ultraschmale Figur in Szene, indem sie ihren Pullover hochhielt und ihren flachen Bauch präsentierte. Außerdem trug sie nur knappe Unterwäsche, wodurch ihre langen Beine ebenfalls gut zur Geltung kamen. Verglichen mit einem Bikinifoto, das Simone im November 2021 auf ihrem Account geteilt hatte, wirkt der "Australia's Next Topmodel"-Star deutlich erschlankt. "Ich würde euch wirklich empfehlen, euch einen Freund zu suchen, der ein Fitnessstudio besitzt", schrieb die 29-Jährige augenzwinkernd zu dem Schnappschuss.

Ihre Liebe zu Jono, der auch schon Rebel Wilson (42) zu ihren Abnehmerfolgen verholfen hatte, hatte die Blondine im vergangenen Juni bestätigt, als die Turteltauben wild knutschend gesehen wurden. Nur kurze Zeit später machte Simone dem Trainer dann auch im Netz eine kleine Liebeserklärung. "Mein Liebster", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto.

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel im November 2021

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Jono Castano im Juli 2022

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel, Model

