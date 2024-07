Taylor Russell genießt Bummel nach Trennung von Harry Styles

Taylor Russell (30) wurde am Montag zum ersten Mal seit ihrer Trennung von Harry Styles (30) vor knapp drei Monaten in Hampstead, North London, gesichtet. Die kanadische Schauspielerin genoss einen entspannten Spaziergang in der Sommerhitze und wurde dabei von einer Frau begleitet, bei der es sich vermutlich um ihre Mutter handelt. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Taylor in einem stilvollen beigen Trenchcoat, einem weißen Oberteil, dunklen Hosen und mit einer roten Kappe. Auch ihre Sonnenbrille schützte sie an dem Tag vor der Sonne, während sie mit ihrem Hund Root im Schlepptau die Gegend erkundete.

Harry Styles und Taylor trennten sich vor wenigen Monaten nach einem einjährigen Beziehungsversuch, der schließlich einer gemeinsamen Urlaubsreise offenbar nicht standhielt. Die beiden waren im April zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet worden, als sie bei einer Fahrradtour in Tokio unterwegs gewesen waren. Nachdem sie sich in Japan auseinanderlebten, verbrachte Harry Zeit in den USA, während Taylor in London blieb. Ein Insider berichtete The Sun: "Harry und Taylor haben ihre Beziehung beendet. Sie haben nach ihrer Reise nach Japan eine schwere Zeit durchgemacht und nehmen sich jetzt eine Auszeit."

Bevor das Paar sich kennenlernte, hatte Harry von Januar 2021 bis November 2022 eine Beziehung mit Olivia Wilde (40) geführt. Interessanterweise liefen sich Harry und Taylor auf den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig im September 2022 über den Weg, als er den Film "Don't Worry Darling" bewarb und sie die Premiere von "Bones And All" feierte. Ihre Beziehung, die im Juni des vergangenen Jahres öffentlich wurde, schien vielversprechend, doch laut einem Freund von Harry war die Fernbeziehung besonders in den letzten Wochen bereits angespannt, wie The Sun berichtete.

Getty Images Taylor Russel, Schauspielerin

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

