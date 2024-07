Taylor Swift teilt emotionales Statement nach Messerattacke

Am Montagabend ereigneten sich im britischen Southport schreckliche Szenen: Bei einem Tanzkurs kam es zu einer Messerattacke, bei der mindestens zwei Kinder getötet und mehrere weitere Menschen schwer verletzt wurden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich mutmaßlich um einen 17-Jährigen, das Motiv ist bislang unbekannt. Bei dem Tanzevent handelte es sich um einen Tanz- und Yogakurs zu Songs von Taylor Swift (34). Die Sängerin meldet sich nun auf Instagram zu der schrecklichen Tat zu Wort. "Das Grauen des gestrigen Anschlags in Southport überrollt mich immer noch und ich stehe völlig unter Schock", schreibt Taylor.

Ihr Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der Opfer, aber der 34-Jährigen fällt es schwer, ihre Trauer in Worte zu fassen. "All der Verlust von Leben und Unschuld und das entsetzliche Trauma, das allen Anwesenden, den Familien und den Ersthelfern zugefügt wurde. Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs. Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll", fährt sie fort.

Bereits im Februar dieses Jahres kam es zu einem schrecklichen Vorfall, der Taylor sehr mitnahm. Bei der Super Bowl-Siegesparade der Kansas City Chiefs, dem Footballteam von ihrem Freund Travis Kelce (34), kam es zu Schüssen, wobei eine Person erschossen worden war. Auch damals drückte die "Lover"-Interpretin ihr Mitgefühl aus und spendete der Familie des Verstorbenen 100.000 US-Dollar.

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

