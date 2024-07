War Emmy Russ bei "Are You The One?"-VIP etwa vergeben?

Die neuen Folgen von Are You The One – Reality Stars in Love sorgen schon jetzt für Aufruhr. Allen voran polarisiert Emmy Russ (25), die sich als Einzige in der Show zurückzuhalten scheint und sich vor Knutschereien scheut. Einige Fans vermuten daher, dass sie während der Dreharbeiten womöglich gar nicht Single war. Tatsächlich scheinen sich Emmy und ihr Ex-Freund Cristian, von dem sie sich eigentlich im Februar 2023 getrennt hatte, wieder anzunähern. Die beiden teilen seit kurz nach dem Dreh wieder ähnliche Stories auf ihrem Instagram-Profil. Zusätzlich waren sie auch im Dezember – also nach der Trennung und vor dem "Are You The One?"-Dreh – zufällig am selben Ort und teilten beide einen Schnappschuss vom Maya Bay in Thailand.

Ob Emmy sich erst nach den Dreharbeiten wieder ihrem Ex-Freund angenähert hat oder die beiden einfach nur befreundet sind, ist bislang unklar. Die Reality-TV-Fans sind sich diesbezüglich uneinig. "Sie hat doch in ihrer Story gesagt, dass sie während des Drehs in keiner Beziehung war und nach dem Dreh kann sie machen, was sie möchte", meint ein Fan auf Instagram. Jemand anders ist sich sicher: "Also die Bilder sprechen für sich! Offensichtlicher geht's ja nicht."

Ob Single oder nicht – mit ihrem Verhalten in den ersten beiden Folgen findet Emmy nicht überall Anklang. Allen voran bei der Moderatorin Sophia Thomalla (34), die eher gelangweilt wirkt. "Wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich bei Love Island oder vielleicht auch nirgendwo bewerben", wetterte sie kürzlich im Netz.

Emmy Russ im Dezember 2023

Emmy Russ' Ex-Freund Cristian Jerez im Dezember 2023

