Zu prüde für Reality-TV? Emmy und Sophia Thomalla haben Zoff

Aktuell kracht es zwischen Emmy Russ (25) und Sophia Thomalla (34). Emmy, die als Kandidatin bei Are You The One – Reality Stars in Love dabei ist, erklärt direkt zu Beginn, sie plane nicht, sich direkt mit den anderen Teilnehmern in den Laken zu wälzen – das kommt bei der Moderatorin der Datingshow gar nicht gut an. "Wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich bei Love Island oder vielleicht auch nirgendwo bewerben", schießt Sophia auf Instagram hart gegen Emmy. Doch das lässt der Realitystar nicht auf sich sitzen. "Klar geht es in der Sendung auch ums Bumsen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, sein Perfect Match zu finden und auf die Mission bin ich ja auch gegangen", stellt Emmy prompt in einem Antwort-Video auf derselben Plattform klar.

Die meisten Zuschauer scheinen Sophias Verhalten als übergriffig und grenzwertig aufzufassen. "Gebe Emmy recht, man muss nicht sein Perfect Match finden, indem man mit jedem in die Kiste steigt. Eher durch Gespräche", kommentiert ein User, ein weiterer freut sich: "Hab drauf gewartet, dass jemand der Thomalla mal Kontra gibt. Endlich macht es Emmy!" Doch ein paar Fans der Show stellen sich auch auf die Seite der Freundin von Alexander Zverev (27). "Sophia hat vollkommen recht. Emmy ist im falschen Format", findet ein Nutzer, ein weiterer kommentiert: "Frauen, die ihren Hot Girl Summer leben, sind schon lange keine Schl*mpen mehr. Das ist bei der guten Emmy noch nicht angekommen."

Zudem vermuten einige aufmerksame Zuschauer, dass die Reality Queens-Teilnehmerin vielleicht während der Dreharbeiten vergeben gewesen sein könnte und nur aus diesem Grund schüchtern spiele. Diesen Verdacht verhärtete zuletzt auch Kandidat Tim Kühnel in einem Clip auf TikTok. "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben", behauptete er dort fassungslos und erzählte, gleich mehrere der Teilnehmer hätten ihr Singledasein nur vorgespielt.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin Sophia Thomalla

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Emmy Russ

