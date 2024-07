Bei Fußballspiel: Justin Bieber trifft EM-Star Kai Havertz!

Hohen Besuch gibt es beim Freundschaftsspiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United in Los Angeles. Auf der Tribüne sitzt kein anderer als Justin Bieber (30), der die Kicker tatkräftig unterstützt. Auf Instagram teilt der "Never Say Never"-Sänger Schnappschüsse von dem Spiel mit den Spielern von Arsenal. Dabei fällt ein Fußballer besonders neben Justin auf – EM-Star Kai Havertz. Auf einem Foto geben sich der Mann von Hailey (27) und der deutsche Fußballstar die Hand und lächeln sich dabei an. Die beiden wirken dabei sehr freundschaftlich und scheinen sich sehr gut zu verstehen.

Neben dem Bild mit dem deutschen Kicker teilt der Superstar noch weitere Einblicke in seinen Fußballabend. Die Fans drehen unter seinen Beiträgen auf der Plattform total durch und kommentieren diese fleißig. "Man sieht total, dass ihr bei diesem Spiel viel Spaß hattet" oder "Du bist ein Arsenal-Fan? Ich weine Tränen vor Glück", schwärmen einige Nutzer. Doch manche sind auch enttäuscht, dass Justin nicht das gegnerische Team ebenfalls unterstützt. Einer regt sich auf: "Oh nein, wieso bist du denn nicht für Manchester – du bist für das falsche Team."

Justin erwartet gerade voller Freude sein allererstes Kind mit seiner Hailey. Wie weit die 27-Jährige in der Schwangerschaft ist, bleibt unbekannt. Allerdings zeigen Updates von den beiden regelmäßig, wie weit sie geschätzt sein könnte. In ihrem vergangenen Post auf Instagram ist der Babybauch offensichtlich schon sehr gewachsen – ob es bald so weit ist? Ein Insider verriet vor Kurzem gegenüber People: "Sie sind bereit, Eltern zu werden. Sie planen die Ankunft des Babys und das ist sehr süß."

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit den Arsenal-Kickern im Juli 2024

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Juli 2024

Wie findet ihr den Schnappschuss von Justin und Kai? Total gut, die beiden sehen sehr freundschaftlich miteinander aus! Na ja, das ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



