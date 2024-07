Ist es bald so weit? So groß ist Hailey Biebers Babybauch!

Hailey (27) und Justin Bieber (30) erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Mai hatte das Model die Schwangerschaft öffentlich bekannt gegeben. Seither präsentiert die werdende Mama immer wieder stolz auf Social Media ihren stetig wachsenden Babybauch. Auch der baldige Papa ist stolz wie Bolle und präsentiert jetzt die Babykugel seiner Frau in einem Instagram-Clip. Das Video zeigt Hailey in einem eng anliegenden weißen Kleid. Hinter ihr steht Justin und streichelt ihren runden Babybauch – der mittlerweile schon ziemlich groß gewachsen ist!

Der Größe des Bauches nach zu urteilen, könnte es gar nicht mehr so lange dauern, bis der Bieber-Spross das Licht der Welt erblickt. Zwar gaben die beiden Turteltauben die Schwangerschaft erst vor rund zweieinhalb Monaten bekannt, jedoch zeichnete sich schon auf den Verkündungsfotos ein leichter Babybauch ab. Ein Insider enthüllte zum Zeitpunkt der Bekanntgabe gegenüber TMZ, dass Hailey bereits im sechsten Monat sei. Falls die Quelle Recht behalten sollte, wäre Hailey nun schon fast im neunten Monat!

Während Hailey noch für sich behält, wann es so weit sein wird, gibt sie andere Details gerne preis – beispielsweise, ob es denn Leckerbissen gibt, die sie während der Schwangerschaft besonders gerne verputzt. "Ich höre einfach darauf, was das Baby will. Wenn das Baby Pizza möchte, dann gibt es Pizza", erklärte die 27-Jährige in einem Interview mit W Magazine. Allgemein achte sie jedoch auf eine ausgewogene Ernährung.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

