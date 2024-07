Dru Hammer bricht Schweigen zu Vorwürfen gegen Sohn Armie

Armie Hammers (37) Mutter Dru nimmt erstmals öffentlich zu den gegen ihren Sohn erhobenen Vorwürfen Stellung. In ihrem neuen Buch "Hammered" setzt sie sich mit den Anschuldigungen sexueller Übergriffe und unangemessenen Verhaltens auseinander, die in den vergangenen Jahren gegen den "Call Me by Your Name"-Star erhoben wurden – und verrät, warum sie bislang geschwiegen hat. "Jeden Tag wurden mehr und mehr Artikel veröffentlicht. Doch Armie blieb still. Zu dieser Zeit hatte er beschlossen, seiner Familie zuliebe mit niemandem zu sprechen", berichtet Dru in ihrem Buch und fügt hinzu: "Ich habe mich auch entschieden, ruhig zu bleiben. Es war nicht angebracht, Armie zu verteidigen, auch wenn ich den Drang mit jeder Zelle meines Körpers bekämpfte. Ich habe gebetet und um meinen Sohn und alle Beteiligten getrauert."

Mehrere Ex-Freundinnen warfen dem Schauspieler Missbrauch vor, auch Kannibalismus stand im Raum. "Armie traf einige schlechte persönliche Entscheidungen, die seinem Ruf schadeten und Frauen verletzten. Keine seiner Entscheidungen war ein Verbrechen. Tatsächlich wurden nach einer umfassenden Untersuchung [...] alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Armie wurde von jeglichem rechtlichen Fehlverhalten freigesprochen, aber sein moralisches Fehlverhalten war eine andere Sache", bezieht Dru ebenso in ihrem Buch Stellung. Laut ihr schlossen sich drei Frauen zusammen, "um Armie in der Presse zu vernichten".

In den vergangenen drei Jahren waren immer wieder Missbrauchsvorwürfe und angebliche Kannibalismus-Fantasien um Armie laut geworden. Daraufhin wurde der 37-Jährige von seiner Talentagentur, seinem PR-Team und verschiedenen Filmprojekten fallen gelassen. Erst vor wenigen Tagen nahm er Stellung zu den Anschuldigungen seiner ehemaligen Partnerin Paige Lorenze. "Es gab ein Szenario, über das wir vorher gesprochen hatten, bei dem ich im Grunde mit einer winzigen Spitze den Buchstaben A nachzeichnen würde, wie die Spitze eines kleinen Messers", gestand er bei "Piers Morgan Uncensored". Auch betonte Armie in der Show, dass er kein Kannibale sei: "Wissen Sie, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Man muss tatsächlich jemanden gegessen haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Dru sich nun öffentlich zu den Vorwürfen gegen ihren Sohn äußert? Gut, es ist wichtig, ihre Sicht zu hören. Sie hätte weiterhin schweigen sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de