Familienidylle in der Provence: So urlaubt Jessica Alba

Jessica Alba (43) hat sich nach zwölf Jahren von ihrer Firma Honest verabschiedet und genießt nun eine luxuriöse Familienauszeit in einem Spa in der Provence. Auf Instagram teilte die Schauspielerin am Montag Einblicke in ihren Frankreichurlaub und posiert darauf unter anderem neben zwei ihrer drei Kinder. Mit dabei waren ihre Tochter Haven, die im August 13 wird, und Sohn Hayes, der sechs Jahre alt ist. In einem weiteren Bild sieht man sie nur mit Hayes, während sie ein weißes Sommerkleid und ein rotes Tuch trägt und die beiden sich glücklich aneinanderschmiegen. Auch Schnappschüsse, in denen Jessica weitere Outfits präsentiert oder entspannt am Pool ein Buch liest, sind dabei.

"Wir starten unsere Familien-Sommerferien an dem magischsten Ort in der Provence. Vielen Dank für diesen unglaublichen Aufenthalt – wir hätten uns keine bessere Woche erträumen können", schwärmt die Familienmama von dem Resort. Ihr haben insbesondere die Spa-Behandlungen sowie die Qualität des Essens gefallen, wie sie in dem Beitrag verrät. Von Jessicas Ehemann Cash Warren (45) ist in den Aufnahmen keine Spur zu sehen.

Erst dieses Jahr feierten Jessica und Cash ihr 16-jähriges Ehejubiläum. Die beiden hatten sich 2005 am Set des Films "Fantastic Four" getroffen, bei dem Cash als Regieassistent arbeitete. In einem kürzlichen Interview mit ET verriet Alba das Geheimnis ihrer lang anhaltenden Liebe: "Es geht darum, darüber zu kommunizieren, wie man sich fühlt."

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrem Sohn Hayes

Instagram / jessicaalba Honor Marie, Cash Warren, Hayes, Jessica Alba und Haven Garner im Urlaub

