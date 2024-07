Justin Timberlake begeistert Fans mit seiner Show in Berlin!

Fans können Justin Timberlake (43) derzeit auf seiner "The Forget Tomorrow"-Tour hautnah erleben. Gestern Abend trat er auf der Bühne der Uber-Arena in Berlin auf – und scheint währenddessen für eine Menge Spaß gesorgt zu haben. Wie eine Konzertbesucherin gegenüber Promiflash verrät, performte er zwei Stunden lang seine größten Hits der vergangenen Jahre und machte den deutschen Zuschauern sogar ein kleines Kompliment. "Hier in Deutschland hat meine Karriere erst richtig angefangen", soll der "Mirrors"-Interpret geschwärmt haben.

Außerdem habe er die Menge begeistert, indem er zwischendurch ein wenig Deutsch redete und sich Zeit für Selfies mit den vorderen Reihen nahm. Dafür bekam Justin sogar ein kleines Geschenk. Ein Konzertbesucher hatte sich die Tradition der Fans von Taylor Swift (34) abgeguckt – und überreichte dem Sänger ein selbst gebasteltes Freundschaftsarmband, mit dem er für den Rest des Abends sein Handgelenk schmückte.

Mit seinem Auftritt scheint der erst kürzlich passierte Skandal des 43-Jährigen wie vergessen: Justin wurde vergangenen Monat wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer verhaftet. Wie TMZ berichtete, soll er aber ein starkes Argument in petto haben, das seinen Gerichtsprozess beeinflussen könnte. Ein Insider behauptet nämlich, bei seiner Festnahme sei eine Freundin dabei gewesen, die tatsächlich getrunken hatte – und die mit der Erlaubnis der Polizei Justins Auto nach Hause fuhr. Demnach soll Justins Anwalt nun versuchen, bei der Verhandlung davon zu überzeugen, die jungen Gesetzeshüter seien "unzureichend in ihrem Urteilsvermögen" gewesen.

Getty Images Justin Timberlake im Oktober 2017

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Hättet ihr gedacht, dass Justin auch ein wenig Deutsch sprechen kann? Nein, mich überrascht das total! Ich wusste davon bereits. Ergebnis anzeigen



