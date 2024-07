Mit Töchtern: Nicole Kidman und Keith Urban besuchen Olympia

Nicole Kidman (57) und Keith Urban (56) sind aktuell mit ihren zwei Töchtern Sunday Rose Kidman Urban (16) und Faith Margaret Kidman Urban (13) zu Besuch bei den Olympischen Spielen in Paris. Aufnahmen zeigen die Familie inmitten zahlreicher Gäste, die das größte Sportevent der Welt mitverfolgen. Das Quartett strahlt währenddessen voller Freude und hält den außergewöhnlichen Moment für die Ewigkeit fest: Der Familienvater schießt mit seinem Handy ein süßes Erinnerungsfoto mit seinen drei Mädels.

Auch in ihrer Story auf Instagram teilt Nicole einige Aufnahmen aus Paris. Unter anderem postet sie ein kurzes Video, das sie mit den Worten betitelt: "Skater Mädchen!" In der Aufnahme zeigt sie Einblicke in eine der neuen Disziplinen des Events – und zwar das Skateboarden. Diese Sportart stand erstmals 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio auf dem Programm. Von dem Spektakel ist die 57-Jährige offenbar total begeistert: Sie hat ein breites Lächeln auf den Lippen.

Mit ihrem Keith ist Nicole bereits seit fast zwei Jahrzehnten verheiratet. Wie überglücklich die Beauty auch nach rund 18 gemeinsamen Jahren mit ihrem Schatz ist, machte sie zum Beispiel an ihrem diesjährigen Hochzeitstag deutlich. Auf Social Media veröffentlichte die Vierfachmama ein Pärchenfoto mit ihrem Liebsten und betitelte den Schnappschuss mit den herzlichen Worten: "Für immer." Das Jawort gaben sich die Eheleute 2006. Zuvor führte die gebürtige Hawaiianerin zwischen 1990 und 2001 eine Ehe mit Tom Cruise (62). Auch mit dem Mission: Impossible-Star hat Nicole zwei gemeinsame Kinder.

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman bei den Olympischen Spielen 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2022

