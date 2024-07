So steht es um Fabian Hambüchen und Vickys Familienplanung!

Sind sie bereit für den nächsten Schritt? Vor zwei Jahren gaben sich Fabian Hambüchen (36) und Viktoria Feldbusch das Jawort – seitdem sind sie ein Superteam. Auch beim Thema Familienplanung scheinen sich die beiden Sportskanonen einig zu sein, wie sie gegenüber Bunte verraten: Damit möchten sie sich noch Zeit lassen! "Wir haben einen Hund – unseren kleinen Seppi, den wir über alles lieben und der wie ein Kind für uns ist. Alles andere kann noch ein bisschen warten", verrät Vicky.

Die Fitnesstrainerin ist sich aber sicher: "Durch die Ehe habe ich das Gefühl, dass nichts unmöglich ist und wir gemeinsam alles schaffen können – egal, was kommt." Aktuell befinden sich die beiden in Paris, wo der ehemalige Olympiasieger bei den diesjährigen Sommerspielen als Reporter tätig ist – ein perfekter Ort, um in Erinnerungen zu schwelgen. "Ich war hin und weg von Vicky", erinnert sich Fabian und fährt fort: "Ich wusste sofort, dass sie besonders ist und musste mich eher zurückhalten. Ich wollte sie nicht direkt überfordern."

Das Paar lernte sich im September 2020 beim CrossFit-Training kennen. Der 36-Jährige ließ sich damals weder von den sportlichen Leistungen noch von der Größe seiner heutigen Ehefrau abschrecken – Vicky ist nämlich ganze acht Zentimeter größer als der Turner. "Was unsere Beziehung, unsere Gespräche und Hobbys betrifft, sind wir auf Augenhöhe, ansonsten schaue ich gerne zu ihr auf", scherzt er im Gespräch mit Bunte.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass Fabian und Vicky sich mit der Familienplanung noch etwas Zeit lassen wollen? Ja, das dachte ich mir schon. Nee, ich dachte, die beiden werden bald Eltern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de