Während Beziehung mit Justin: Selena Gomez war deprimiert!

Selena Gomez (32) könnte mit ihrem Liebsten Benny Blanco (36) an ihrer Seite kaum glücklicher sein – auch wenn viele Fans dies immer wieder anzweifeln. Im Netz reagiert die Sängerin nun auf ein TikTok-Video eines Fans, das sie gemeinsam mit ihrem Ex Justin Bieber (30) zeigt. Dazu steht geschrieben: "Ich weiß genau, und du tust es auch, dass sie sich damals niemals mit Benny verlobt hätte, als sie in ihrer It-Girl-Ära war." Über solche taktlosen Spekulationen kann Selena wohl nur den Kopf schütteln. "Irgendwie muss ich lachen, weil ich damals so deprimiert war, lol", stellt sie die Dinge richtig.

2011 hatten sich Selena und Justin erstmals gemeinsam als Paar auf dem roten Teppich blicken lassen. Nach kurzen Trennungen in den Jahren 2012 und 2014 brachte das Jahr 2018 ihr endgültiges Liebes-Aus. Dass die Trennung von Justin für sie ein notwendiger Schritt war, machte Selena schon mehrfach deutlich. "Ich habe das Gefühl, dass ich den schlimmsten Herzschmerz aller Zeiten durchmachen musste und dann einfach alles auf einen Schlag vergessen habe. Das war wirklich verwirrend, aber ich denke, das musste passieren. Und letztendlich war es das Beste, was mir je passiert ist", erklärte die "People You Know"-Interpretin ihre Gefühle in der Doku "My Mind & Me".

Seit Sommer 2023 sind Selena und ihr Benny nun bereits unzertrennlich – und verstecken ihre Liebe vor niemandem. Im Netz posten sie immer wieder kleine, süße Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Benny, der ein leidenschaftlicher Koch ist, überrascht seine Auserwählte zum Beispiel regelmäßig mit kleinen Aufmerksamkeiten wie einem selbst gekochten Dinner mit Steak oder einem Frühstück im Bett. Dass die Beziehung zu dem Musikproduzenten Selena glücklicher macht als ihre bisherigen Partnerschaften, betonte sie bereits im Dezember des vergangenen Jahres. "Er hat mich besser behandelt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten", schwärmte sie damals im Netz.

Getty Images Selena Gomez beim Filmfestival in Cannes 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

