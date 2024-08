Chris Pratt gratuliert Schwiegervater Arnold zum Geburtstag!

Arnold Schwarzenegger feierte am vergangenen Dienstag seinen 77. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages gratulierte ihm sein Schwiegersohn Chris Pratt (45) mit einem liebevollen Post auf Instagram. Der Schauspieler teilte einige Fotos, die ihn und Arnie zeigen. Auf dem ersten Foto sind die beiden mit einer Partie Schach beschäftigt. Ein weiteres Bild zeigt, wie die beiden lächelnd auf einer Terrasse posieren. Das letzte Bild ist besonders süß. Auf dem Schnappschuss ist Arnold mit seinen zwei Enkeln und dem Hausschwein in der Küche.

Unter dem Post widmet Chris dem "Terminator"-Star einige liebe Worte: "Alles Gute zum Geburtstag, Arnold! Du bist einzigartig. Freue mich auf ein weiteres Jahr voller weiser Ratschläge, guter Zigarren, Schachspielen und dem Füttern der vielen Stalltiere, die in deiner Küche leben, mit selbstgebackenen Keksen", schreibt der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller. Die Fans zeigen sich von Chris' Post begeistert. "Was für tolle Worte, herzlichen Glückwunsch, Arnold", kommentiert beispielsweise ein Follower. "Toll, dass ihr euch so gut versteht! So etwas ist beneidenswert", findet ein weiterer User.

Im Jahr 2019 heiratete Chris Arnolds Tochter Katherine Schwarzenegger (34). Mit seinem Schwiegervater versteht sich Chris sehr gut. Erst vor wenigen Wochen schwärmte er im Interview mit Extra von dem gebürtigen Österreicher. "Er hat die Erfahrung, Kinder im Rampenlicht aufzuziehen und ein Schauspieler, eine bekannte Person und eine Berühmtheit zu sein", erklärte der Filmstar und fügte hinzu: "Es ist wirklich großartig, die Weisheit seiner Erfahrung zu haben, zu ihm zu gehen und mit ihm über bestimmte Dinge zu sprechen, die ich normalerweise mit meinem Bruder oder meinem Cousin oder Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, besprechen würde und die vielleicht nicht in der Lage sind, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen."

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Arnold Schwarzenegger, 2024

Instagram / prattprattpratt Arnold Schwarzenegger mit seinen Enkeln, 2024

