Darum gaben sich Matze Höhn und Lejla so schnell das Jawort

Matthias Höhn (28) und Lejla überraschten ihre Fans am vergangenen Samstag mit großen Neuigkeiten: Sie haben Ja gesagt! Im Rahmen eines Q&As auf dem Instagram-Kanal der frisch gebackenen Ehefrau interessiert ihre Follower vor allem eines: "Warum so schnell?" Lejla scheint diese Frage sehr oft gestellt zu bekommen und nimmt sich die Zeit, sie ausführlich zu beantworten. "Wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und dieser Mann der Mann fürs Leben ist, spielt es absolut keine Rolle, wie lange man davor zusammen war", betont sie.

Die Frau des Berlin - Tag & Nacht-Stars stellt zudem klar, dass sie mit ihrem Partner keine acht Jahre zusammen sein müsse, bevor sie dazu bereit sei, mit ihm vor den Traualter zu treten. Um nochmals hervorzuheben, wie unwichtig dieses Thema für sie ist, verrät sie am Ende ihres Statements: "Meine Eltern haben nach drei Monaten geheiratet und sind heute 26 Jahre verheiratet."

Der Grund für die Verwunderung der Follower könnte sein, dass die Hochzeit für viele vollkommen unerwartet kam. Auf Instagram gab Matze kurz nach der Zeremonie einige Einblicke in seinen besonderen Tag. Vor allem ein Schnappschuss sorgte für Verwirrung, denn darauf posiert das Brautpaar mit keinem Geringeren als dem Hollywoodstar Vin Diesel (57). In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie der Fast & Furious-Darsteller Lejla und Matze die Hand schüttelt. Doch warum war der Schauspieler überhaupt vor Ort? Das verriet Lejla gegenüber Bild: "Das war reiner Zufall. Er hat uns angesprochen. Vin Diesel kam an unserer Foto-Location in einem Auto vorbeigefahren."

Instagram /leli.hhn Matthias und Lejla Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Vin Diesel und Lejla an ihrer Hochzeit

