Darum würde Leni Klum nicht nach Deutschland ziehen wollen!

Leni Klum (20) ist mit ihrer Familie in den USA aufgewachsen. Ihre Mama Heidi Klum (51) kommt gebürtig aus Deutschland – das kommt für das Nachwuchsmodel aber nicht als Zuhause infrage! In einem Interview mit Glamour verrät die Beauty, warum sie sich ein Leben in Deutschland nicht vorstellen kann: Der Hauptgrund ist die deutsche Küche! "Ich glaube, ich könnte nirgends hinziehen, wo ich das Essen nicht mag", erklärt Leni und fügt hinzu, dass besonders "diese ganzen Würste" und Knödel nicht ihren Geschmack treffen. "Es ist ganz anders als das, was ich hier so esse. Ich bin das einfach nicht gewohnt", betont sie.

Trotz ihrer Abneigung gegen die deutsche Küche hat Leni keine Probleme mit der deutschen Sprache, die sie neben Englisch fließend beherrscht. In der Familie ist sie neben Mama Heidi sogar die Einzige, die beides sprechen kann. Das Fehlen einer Sprachbarriere wäre also kein Hindernis für einen Umzug, aber die kulinarischen Unterschiede wirken abschreckend auf die junge Klum.

Leni Klum, die ihre Modelkarriere in den letzten Jahren erfolgreich vorangetrieben hat, ist bestrebt, ihren eigenen Weg zu gehen. Seit sie bei einem Fotoshooting für die deutsche Vogue im Rampenlicht stand, hat sie sich in der Modewelt einen Namen gemacht. Im Netz verzaubert die 20-Jährige ihre Fans wiederum mit privaten Schnappschüssen, die sie etwa mit ihrem Freund Aris im Urlaub zeigen oder auch total sexy am Strand.

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, Januar 2024

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im August 2023

