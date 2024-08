Heißester Olympionike? Thomas Ceccon geht im Netz viral!

Der italienische Schwimmer Thomas Ceccon holt sich das olympische Gold und wird im Netz zu einem Superhit! Auf X geht ein Bild von dem Sportler viral, auf dem er bei der Siegerehrung zu sehen ist. Voller Freude hebt er dabei jubelnd seine Arme nach oben – sein Oberteil rutscht hoch und man sieht seine muskulöse V-Leiste. Der Schnappschuss, der mit "Das ist das Schlimmste, was ein Mann tun kann" betitelt ist, hat mittlerweile über 20 Millionen Aufrufe erreicht und begeistert die Fans!

Die Fans drehen in den Kommentaren total durch wegen des Italieners. Eine Userin schwärmt: "Ich bin kein Mensch, der sich von der Schönheit von Männern oder Frauen beeindrucken lässt – aber dann ist da noch der italienische Goldmedaillengewinner im Schwimmen, Thomas Ceccon." Es folgen etliche Kommentare von den Nutzern wie "Er ist das Beste, was je bei den Olympischen Spielen passiert ist", "Thomas Ceccon, was für ein Mann" oder "Er ist so unfassbar heiß!"

Auch besonders von den Fans auf Social Media gefeiert wird die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt (25). Die Spitzensportlerin ist nebenher noch als Influencerin tätig und hat im Netz stolze fünf Millionen Follower. Doch darauf will sie nicht reduziert werden, wie die 25-Jährige kürzlich im Gespräch mit Stern verriet: "Ich will als Sportlerin ernst genommen werden. Ich hatte damit zu kämpfen, dass es anfangs anders war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Ceccon im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alica Schmidt, Leichtathletin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss von Thomas? Total heiß! Kein Wunder, dass er viral gegangen ist. Nicht so mein Fall... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de