Jennifer Garner steckt über eine Stunde im Fahrstuhl fest!

Jennifer Garner (52) wird das nächste Mal wohl die Treppen nehmen! Die "Daredevil"-Schauspielerin hat eine unschöne Erfahrung mit einem Fahrstuhl gemacht – über eine Stunde steckte sie mit ihrem Team fest. Das Ganze hat sie durch Videos dokumentiert und auf Instagram geteilt. Ihren Beitrag, den sie mit "Babys erste Comic Con: eine kurze Geschichte" betitelt, startet mit den ersten zwei Minuten im Fahrstuhl, wo sie noch gut gelaunt wirkte. Je mehr Zeit verging, desto wärmer wurde es – sie griff nun auf Ratschläge zurück: "Ich glaube, ich habe in einer Folge von 'The Office' oder Brooklyn Nine-Nine oder so etwas gehört, dass man sitzen soll, also sitzen wir."

Von Video zu Video wurde die Stimmung der 52-Jährigen schlechter. Trotzdem verlor sie ihren Spaß nicht und stimmte in der bereits 42. Minute den Song "99 Bottles Of Beer" an, wie man auf der Plattform weiterhin sieht. Eine Stunde später leuchteten endlich wieder die Knöpfe des Aufzugs auf, bis sie zwölf Minuten später endlich aufatmen konnten! Die Gruppe jubelte, als ein Feuerwehrmann die Tür öffnete und sie mit ihren Freunden endlich an die frische Luft konnte.

Genauso viel Drama wie mit dem Fahrstuhl hat Jennifer aktuell mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (51). Schon seit längerer Zeit gibt es Gerüchte, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Jennifer Lopez (55) auf eine Scheidung zuläuft. In den vergangenen Wochen machte es sich die Schauspielerin zur Aufgabe, ihrem Verflossenen eine starke Schulter anzubieten – doch damit soll jetzt Schluss sein. "Jen hat Ben wissen lassen, dass er den Schlamassel alleine aufräumen muss - und sie ist raus aus der Sache", beteuerte ein Insider gegenüber OK!.

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner im Juli 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

