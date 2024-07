Jennifer Garner zieht sich jetzt aus Bens Ehedrama zurück!

Seit Monaten schlägt sich Ben Affleck (51) nun schon mit gemeinen Gerüchten herum, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Jennifer Lopez (55) auf eine Scheidung zuläuft. Wer hängt inmitten des ganzen Dramas? Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52). In den vergangenen Wochen machte es sich die Schauspielerin zur Aufgabe, ihrem Verflossenen eine starke Schulter anzubieten – doch damit soll jetzt Schluss sein. "Jen hat Ben wissen lassen, dass er den Schlamassel alleine aufräumen muss - und sie ist raus aus der Sache", beteuert nun ein Insider gegenüber OK! Magazine. Der "Good Will Hunting"-Darsteller soll jetzt offiziell auf sich alleine gestellt sein.

Wie der Informant weiter verrät, soll Jennifers aktueller Partner John Miller dabei möglicherweise seine Finger im Spiel gehabt haben. "John hat keine Lust mehr, seine freien Wochenenden und Feiertage für ihre Therapiesitzungen mit Ben zu opfern, wenn die beiden stattdessen Zeit miteinander verbringen könnten", erklärt die Quelle. Auch Jennifers Freunde sorgten sich schon vor wenigen Wochen um die "Elektra"-Darstellerin. Damals berichtete ein Informant gegenüber OK!, dass ihre Vertrauten sich wünschen, sie würde strengere Grenzen setzen. Sie würde sonst Gefahr laufen, wieder in Bens Probleme verwickelt zu werden, die ihn aus seiner Vergangenheit wieder einholen könnten. In seiner Jugend kämpfte Ben mit einer Spiel- und Alkoholsucht.

Dass sich Jennifer nun von Ben abwendet, könnte darauf hindeuten, dass an den Trennungsgerüchten tatsächlich etwas dran ist. Die Indizien dafür häufen sich aktuell besonders, da die beiden Ehepartner momentan nicht einmal im gleichen Staat sind. Während J.Lo seit Wochen an der Ostküste der Vereinigten Staaten Urlaub macht, hat Ben seine Zeit mit Arbeit in Los Angeles verbracht. Dort soll er außerdem momentan einen ultrateuren Hauskauf abwickeln, wie ein Immobilienmakler gegenüber TMZ preisgegeben hat.

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

