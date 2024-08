Neues Haus: Ben Affleck nimmt Kredit in Millionenhöhe auf!

Ben Affleck (51) scheint sich eine neue Junggesellenbude zugelegt zu haben – und für die muss der Schauspieler mächtig in die Tasche greifen. Umgerechnet knapp 19 Millionen Euro soll er für die Luxusvilla in Los Angeles bezahlt haben – eine Summe, die anscheinend nicht mal der "Batman"-Star einfach so auf der Bank herumliegen hat. Berichten von Daily Mail zufolge soll Ben für den Kauf eine Hypothek von umgerechnet neun Millionen Euro aufgenommen haben!

Aus Unterlagen, die dem Magazin vorliegen, soll hervorgehen, dass der Kauf von Bens neuem 6.200 Quadratmeter großen Anwesen am 24. Juli dieses Jahres – dem 55. Geburtstag seiner Ehefrau Jennifer Lopez (55) – über die Bühne gegangen ist. Wie TMZ berichtete, soll das gemeinsame Zuhause von J.Lo und dem 51-Jährigen auch schon auf dem Markt sein: Der "Pearl Harbor"-Darsteller und die "Let's Get Loud"-Interpretin versuchen, ihr Familienanwesen in Beverly Hills für satte 64 Millionen Euro zu verkaufen.

Die Spekulationen über eine angebliche Ehekrise der beiden Hollywoodstars halten nun schon mehrere Wochen an – keiner der seit 2022 Verheirateten gab bisher ein öffentliches Statement zu den Gerüchten ab. Vor wenigen Tagen äußerte sich nun der Filmemacher Kevin Smith (54) – der schon mehrfach mit Ben zusammengearbeitet hat – zu dem Thema. Er vermutet, dass der Familienvater momentan in keiner guten Verfassung sei. "Offensichtlich macht er gerade eine schwere Zeit durch. So steht es zumindest in der Presse", betonte der Regisseur gegenüber People und fügte hinzu: "Er wird mir Bescheid geben, wenn er in einem guten Zustand ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Ben zum Kauf eines neuen Hauses eine Hypothek aufnehmen muss? Nein, ich dachte nicht, dass das nötig wäre. Ja, das wundert mich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de