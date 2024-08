Shannen Doherty war für Shenae Grimes ein großes Vorbild

Auch Shenae Grimes (34) betrauert den Verlust von Shannen Doherty (✝53). In einer besonderen Tribut-Folge des Podcasts der verstorbenen Schauspielerin "Let's Be Clear" äußert sich Shenae über den Einfluss, den der Serienstar auf ihr Leben und ihre Karriere hatte, bevor Shannen am 13. Juli im Alter von 53 Jahren nach einem zehnjährigen Kampf gegen den Krebs der Krankheit erlag. Die 34-Jährige, die in der 2008er-Neuauflage der Serie Beverly Hills, 90210 die moderne Version von Shannens Rolle spielte, verrät: "Ich hatte das unglaubliche Glück, in eine kleine Version ihrer Schuhe zu schlüpfen und hoffe, dass ich weiterhin auf eine Weise in ihre Fußstapfen trete, die Shannen stolz gemacht hätte." Die "Heathers"-Darstellerin sei so gewesen, wie Shenae immer habe sein wollen.

Obwohl die gemeinsame Zeit der beiden Schauspielerinnen, wie etwa bei Gastauftritten in der Serie, kurz war, hinterließ Shannen einen bleibenden Eindruck bei Shenae. "Ich war so nervös, als ich sie traf, doch sie hieß mich in ihrem Trailer mit dem größten Lächeln und der wärmsten Umarmung willkommen", erinnert sie sich zudem in der Folge. Diese Geste habe ihr das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein, während sie in jungen Jahren mit dem Druck des Ruhms zu kämpfen gehabt habe. Ihr großes Vorbild sei damals in demselben Alter gewesen, als sie in den 90er-Jahren die Rolle der Brenda Walsh übernahm. Shannens eindrucksvolle Karriere und Stärke haben Shenae enormen Halt gegeben.

Ihre Worte folgen auf ein emotionales Instagram-Video, das sie nach Shannens Tod veröffentlichte und in dem sie den "Beverly Hills, 90210"-Star als "ikonische und kämpferische" Persönlichkeit beschrieb. "Danke, dass du mich so sehr geprägt hast", fügte sie noch hinzu. Neben Shenae ehren auch andere Prominente wie Holly Marie Combs (50) und Kevin Smith (53) die Schauspielerin in der Podcast-Folge.

Getty Images Shenae Grimes, Schauspielerin

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

