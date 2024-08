Versöhnung mit Mike: Michelle Monballijn findet nun Frieden!

Erst vor wenigen Stunden überraschte Mike Cees seine Follower im Netz mit den News, dass er und seine Michelle Monballijn ihren Rosenkrieg nach der Trennung beendet haben. Nun meldet sich auch die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Ich möchte nie wieder so was erleben. Die schlimmste Zeit für mich hat ein Ende", beschreibt sie die vergangenen Wochen voller Streit mit Mike. Das Ganze wurde öffentlich ausgetragen, so zeigten sie sich sogar gegenseitig an. Jetzt nehmen sie die Anzeigen zurück: "Ich kann euch nur allen raten – egal, wie schlimm es zu sein scheint – in der Trennung eine Einigung zu finden, sonst gehst du daran kaputt." Michelle scheint diesen Schritt für ihr eigenes Wohlergehen gegangen zu sein.

Michelle schilderte, wie sie ihren inneren Frieden mit der Situation gefunden habe, obwohl die Trennung ihr viel abverlangt habe. "Halte dir immer vor Augen, dass euch etwas in der Vergangenheit verbunden hat", betont sie weiter. Diese Einstellung habe ihr geholfen, ihr Ego zurückzustellen und ihren eigenen Weg zu finden. Die Schauspielerin scheint trotz der schwierigen Phase wieder Hoffnung und Kraft zu schöpfen. Auch Mike zeigte sich in seinem Posting versöhnlich: "Nach Wochen der Eskalation zwischen Michelle und mir haben wir uns vor einiger Zeit persönlich friedlich auf privater Ebene geeinigt, diesmal erfreulicherweise völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit", schrieb er zu einem alten Pärchenbild mit der Blondine.

Die Beziehung von Michelle und Mike sorgte in den Medien immer wieder für Schlagzeilen, insbesondere während ihrer Teilnahme an Reality-TV-Shows. Ihre öffentlichen Streitigkeiten und Versöhnungen fesselten das Publikum. Nun scheint Michelle endgültig einen Schlussstrich gezogen und innere Ruhe gefunden zu haben. Auch Mike hat damit abgeschlossen, er ist mittlerweile wieder neu vergeben.

Michelle Monballijn, Schauspielerin

Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

