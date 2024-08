Alle Infos: "Ex on the Beach"-Star Laura Mania wird Mama

Laura Mania sorgt bei ihren Fans für eine schöne Überraschung. In den vergangenen Monaten trägt die Ex on the Beach-Bekanntheit ein süßes Geheimnis mit sich rum, welches sie nun auf Instagram lüftet: "Ich denke, das hier erklärt meine monatelange Abwesenheit auf Instagram! Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich dazu bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen." Dazu teilt sie ein Ultraschallbild – Laura erwartet erstmals Nachwuchs! Die ersten Infos erfahrt ihr im Promiflash-Video!



