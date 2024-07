"Ex on the Beach"-Star Laura Mania erwartet ihr erstes Baby!

Laura Mania hat freudige Nachrichten zu verkünden: Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin ist schwanger – das teilt die Beauty jetzt mit ihren Fans auf Instagram! Auf der Onlineplattform veröffentlicht der Realitystar ein emotionales Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Freund zu sehen ist und eine Aufnahme eines Ultraschalls zeigt. "Was mit Liebe gemacht ist, ist gut gemacht!", kommentiert sie den zuckersüßen Post. In ihrer Story merkt sie außerdem an: "Ich denke, das hier erklärt meine monatelange Abwesenheit auf Instagram! Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich dazu bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen."

Von den Babynews sind vor allem Lauras Fans total entzückt. Sie beglückwünschen die Schwangere zu ihrem zukünftigen Wunder und überhäufen sie mit liebevollen Worten sowie viel Zuspruch. "Oh Gott, herzlichen Glückwunsch! Wie schön!", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein weiterer Bewunderer stimmt zu: "Ich habe es geahnt! Herzlichen Glückwunsch an euch beide!" Zudem schwärmt ein dritter User: "Gott, nein! Wie toll! Alles, alles Liebe wünsche ich euch!"

Mit dem Vater ihres zukünftigen Babys ist Laura seit rund einem Jahr zusammen. Die Beziehung mit ihrem Schatz machte die Ex von Tobias Pietrek im Herbst 2023 publik – und zwar mit einem Pärchenfoto der beiden. Ihren Schnappschuss betitelte sie mit den eindeutigen Worten: "Ein bisschen mehr als nur Freunde!" Für so viel Offenheit gab es von ihren treuen Fans ebenfalls eine Menge Lob und sie freuten sich gewaltig darüber, dass Laura eine neue Liebe gefunden hatte: "Mr. Right. Endlich sieht man dich wieder mehr strahlen. Alles Glück der Welt für euch."

Instagram / lauralmania Laura Manias Ultraschallbild, 2024

Instagram / lauralmania Laura Mania mit ihrem neuen Freund

