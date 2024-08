"Are You The One?"-Krisengespräch: Jenny Iglesias rastet aus

Bei Are You The One – Reality Stars in Love braut sich etwas zusammen. Jennifer Iglesias (25) hat ein Auge auf Lukas Baltruschat (30) geworfen – dass der sich aber auch anderweitig umguckt und zum Beispiel mit Gabriela auf Tuchfühlung geht, ist ihr ein Dorn im Auge. Als Jenny von seiner heißen Dusche mit der Ex on the Beach-Bekanntheit und Nadja erfährt, platzt ihr der Kragen. "Nadja und Gabriela haben mich gedrängt", behauptet der Casanova und zieht sich schnell aus der Affäre. Daher bekommen Gabriela und Nadja das Donnerwetter zu hören. "Ihr seid beide einfach fake as f*ck!", wirft Jenny ihnen an den Kopf. Dass Lukas in der Situation auch kein Unschuldslamm ist, will die Beauty nicht hören: "Ihr seid die Girls und ich dachte, wir supporten uns, aber anscheinend ist das nicht mehr so!"

Während Gabriela sich einsichtig zeigt und sich für ihren Tritt ins Fettnäpfchen entschuldigt, bleibt Nadja hart. "Ich hatte doch nicht mal was mit ihm", beteuert die Love Fool-Bekanntheit. Doch nicht nur mit den Girls hat Jennifer ein Problem, sondern auch mit dem flatterhaften Verhalten von Lukas. "Ich wusste nicht, dass für dich Kennenlernen heißt, dass du die begrapschst und dann noch mit der rummachst", klagt sie im Krisengespräch mit Lukas. Doch der sieht keine Schuld bei sich. Entgeistert stellt er klar: "Wir sind doch gerade erst hier, entspann dich doch mal!" Er sei sich zwar bewusst, dass er durchaus "touchy" sein kann, jedoch sei er auch in der Show, um Gas zu geben.

Gas gegeben haben er und seine Co-Stars in den ersten Folgen definitiv. Es wurde hemmungslos geflirtet, geknutscht und gefummelt – nur Emmy Russ (25) scheint an dem feuchtfröhlichen Partyspaß bislang kein Interesse zu haben. Hält die Reality Queens-Kandidatin sich etwa zurück, weil sie während der Dreharbeiten gar kein Single war? Fans haben die Instagram-Profile von Emmy und ihrem Ex-Freund Christian genauer unter die Lupe genommen und Fotos gefunden, die darauf hinweisen, dass sie ihrer Liebe nach der Trennung und vor dem Dreh in Thailand vielleicht noch eine Chance gegeben hatten.

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

