Feiern "Ex on the Beach"-Steffi und Cris bald ein Comeback?

Ob da wohl noch was geht? Cris und Steffi (27) lernten sich bei Are You The One? kennen und verließen die Villa als Perfect Match. Im realen Leben ging die Beziehung der beiden jedoch schnell wieder auseinander – der Blondschopf fuhr mehrgleisig. Bei Ex on the Beach trafen die Beauty und der Chilene wieder aufeinander und sprachen sich aus. Nun befindet sich Steffi in einem Zwiespalt. In der neuesten Folge wird sie von ihren Mitstreiterinnen Sharon und Jeanine gefragt, ob sie sich noch was mit ihrem Ex vorstellen könne. Daraufhin meint die Influencerin: "You never know". Sie verspüre noch sexuelle Anziehung zu Cris.

Und auch später am Abend scheint ihr die Thematik nicht aus dem Kopf zu gehen. Im Interview jammert die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin: "Ich weiß, dass mich Cris ein bisschen reizt. Und dass ich schon ein bisschen Bock hätte, aber er hat ja seine Perle hier und ich wünsche ihm auch ganz viel Glück!" Mitkandidatin Nele rät der Gastronomin, dass sie einfach mit Cris reden solle. "Nein, Elli mag ihn schon sehr gerne und ich gönne es den zwei auch hart. Ich finde die schon sehr süß zusammen. Aber ich denke mir halt so... Boah, keine Ahnung", antwortet die Augsburgerin daraufhin unschlüssig.

Obwohl Cris derzeit mit Elli anbandelt, scheint es so, als ob auch er noch Anziehung gegenüber Steffi empfindet. Ihre Andeutungen spürt der 28-Jährige auf jeden Fall deutlich. "Die Signale von Steffi sind deutlich und die verwirren mich. Ich habe das Gefühl, sie würde darauf scheißen, was war und es wieder versuchen", meinte er noch in der fünften Folge der Show.

RTL Elissia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Stefanie

