Die Gerüchte stimmen: Jennifer Saro bestätigt neue Liebe

Jennifer Saro (28) ist frisch verliebt. Nach vielen Gerüchten spricht die Influencerin nun erstmals über die junge Liebe. "Ja, ich bin in einer neuen Beziehung. Ich fühle mich momentan sehr glücklich so, wie es ist und ich hoffe, dass das alles so bleibt", schwärmt die ehemalige Bachelorette im Interview mit Bild. Ein Bekannter der Beauty plaudert nun außerdem aus, um wen es sich bei dem Glücklichen handelt. Der neue Freund des Realitystars ist kein Geringerer als der BVB-Spieler Alexander Meyer (33).

Schon vor ein paar Tagen kamen Spekulationen auf, dass es sich bei Jennifers Neuem um den Ersatztorwart des BVB handeln könnte. Die TV-Bekanntheit teilte nämlich ein Foto auf Instagram, auf dem der starke Arm des Mystery Mans zu sehen war. Für einige aufmerksame Fans war die Sache schnell klar. Ein User markierte den Profisportler, während ein anderer gleich herausposaunte: "Du und Alex! Herzlichen Glückwunsch und nur das Beste für euch zwei."

Im Juni war die Beziehung von der stolzen Mama und dem 33-Jährigen noch nicht offiziell. Damals offenbarte Jennifer ihren Followern, dass sie nicht vergeben sei, aber gerade jemanden daten würde. Gerade wegen ihres Sohnes habe sie Bedenken gehabt, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. "Ich bin erst in einer Beziehung, wenn ich mir ganz sicher bin mit der Person", stellte die 28-Jährige im Netz klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Unbekannten im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das neue Liebesglück von Jennifer Saro? Super, sie hat es verdient! Ich bin skeptisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de