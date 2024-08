"Magisch": Taylor Swift schwärmt von Konzerten in München

Vor wenigen Tagen machte die Sängerin Taylor Swift (34) mit ihrer "The Eras"-Tour in München Halt. Sie spielte jedoch nicht nur für die Fans in dem restlos ausverkauften Olympiastadion, sondern auch für Tausende ihrer Anhänger, die vom berühmten Olympiaberg aus zuhörten. Am Mittwoch teilt der Popstar einen Instagram-Post mit Rückblick auf die außergewöhnlichen vergangenen Konzerte. In der Bildunterschrift ihres Beitrags schwärmt sie: "Was für eine magische Erfahrung es war, in München zu spielen."

Die Tatsache, dass so viele Swifties auch ohne Ticket dem Konzert lauschten, fasziniert Taylor ganz besonders: "Ich hatte keine Ahnung davon, dass es hinter dem Stadion einen riesigen Park gibt. An beiden Abenden kamen etwa 50.000 Menschen dorthin und hörten das Konzert von den Hügeln aus an." In ihrem Text unter dem Beitrag geht sie noch weiter auf die zahlreichen Zuhörer außerhalb der Location ein: "Ich habe mir so viele Videos von den Menschenmassen angesehen, die aus der Ferne am Konzert teilgenommen haben, all diese Freude." Die US-Amerikanerin entscheidet sich dazu, mehrere Eindrücke der Bühnenshow zu posten. Zum Abschluss der Fotoreihe ergänzt sie schließlich eine Aufnahme vom dicht besiedelten Olympiaberg im Abendlicht.

Die Fans der "Shake It Off"- Interpretin erlebten bei ihrem zweiten Konzert in der bayerischen Landeshauptstadt einen kurzen Schreckmoment. Während ihres Auftritts verwirrte sie das Publikum urplötzlich mit einem Aufschrei! Auf TikTok kursiert ein entsprechender Clip, welcher die beschriebene Situation festhielt. Daraufhin folgten wilde Spekulationen unter ihren Anhängern, was es mit dem Schrei eigentlich auf sich hatte.

Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

Taylor Swift, Sängerin

