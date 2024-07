Fans spekulieren: Warum schrie Taylor Swift während Konzert?

Taylor Swift (34) begeistert aktuell mit ihren Konzerten im Rahmen der "The Eras"-Tour Millionen von Fans. Bei ihrem zweiten Konzert in der bayerischen Landeshauptstadt München sorgte die "Don't Blame Me"-Interpretin allerdings für Verwirrung bei ihrem Publikum. Ein Clip auf TikTok zeigt die kuriose Situation: Während sie bei der Performance des Songs "Who's Afraid of Little Old Me?" auf einem Podest steht, das sich über die Bühne bewegt, schreit Taylor plötzlich auf.

Zahlreiche Fans der "Love Story"-Interpretin fragen sich nun, was es mit ihrem unerwarteten Kreischen auf sich hatte. Der Nutzer, der das Video veröffentlichte, stellte die Vermutung an, dass es "wirklich ein Schrei aus Angst" gewesen sei, da Taylor "fast von der Plattform" gefallen wäre. Andere Fans behaupten wiederum, dass der Schrei kein Grund zur Sorge sei. "Ich habe ein Video von Lyon, in dem sie das auch macht. Ich glaube nicht, dass es neu ist oder dass sie fast hingefallen wäre, es war nur lauter als sonst", betont ein User der Social-Media-Plattform. Das löst jedoch eine regelrechte Diskussion in der Kommentarspalte des Videos aus. Ein weiterer Nutzer ist sich sicher: "Es ist nicht das übliche Quietschen, das sie manchmal macht. Ich glaube, sie hat das Gleichgewicht verloren und sich erschrocken." Auch wenn der tatsächliche Grund für Taylors Aufschrei ungeklärt bleibt, scheint es keinen Grund zur Sorge zu geben. Nach dem kleinen Zwischenfall setzt die "Our Song"-Interpretin ihren Auftritt wie gewohnt fort.

Taylor gab insgesamt sieben Konzerte in Deutschland. Bei ihrem ersten deutschen Konzert in Gelsenkirchen konnten rund 70.000 Fans den Weltstar hautnah in der VELTINS-Arena erleben. In München füllten am Samstagabend ganze 74.000 Swifties das Olympiastadion. Auf dem daneben gelegenen Olympiaberg fanden sich laut polizeilichen Schätzungen zusätzliche 40.000 Menschen ein, um auch ohne eines der heiß begehrten Tickets Taylors Musik lauschen zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei ihrem Konzert in den Niederlanden

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Taylor vor Schreck geschrien hat? Ja, ich denke, sie wäre wirklich beinahe von dem Podest gestürzt. Nein, ich glaube, sie hat einfach sehr enthusiastisch gesungen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de