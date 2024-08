Apache 207 flasht seine Fans mit dem neuen Song "Miami"

Der gefeierte Rapper Apache 207 (26) gönnte sich nach seiner Tour ab Juni einen wohlverdienten Urlaub. Diesen verbrachte er zeitweise in der Sonne unter Palmen. Von der besonderen Atmosphäre ließ er sich allem Anschein nach direkt für sein nächstes musikalisches Projekt inspirieren. Am Freitag veröffentlicht er seinen neuen Song mit dem Titel "Miami"! Auf seinem Instagram-Kanal teilt er den Link sowie einen kurzen Clip aus dem brandaktuellen Musikvideo. Die Fans des Musikers sind absolut geflasht von dem Lied. So schwärmen sie in den Kommentaren unter dem Beitrag: "Der Sommerhit 2024 mit einer starken Botschaft!"

Seine Anhänger sind sich schon jetzt einig darüber, dass es der ultimative Song des Sommers ist. Einige Follower bezeichnen die Single sogar als "Sommerhymne" und danken ihm mit den Worten "Der Sommer ist gerettet!". Im Laufe des Liedes fordert der 26-Jährige das imaginäre Publikum auf, die Tanzfläche zu betreten: Das dürfte nach dem überwältigenden Lob auch in der Realität kein Problem darstellen. Möglicherweise bereits direkt am Tag des Release, da er das mit einer geheimen Party und einigen glücklichen Fans in Berlin feiert.

Auf seiner vergangenen Tournee begeisterte Apache seine Zuschauer in zahlreichen Städten mit einer spektakulären Show. Im Anschluss an die aufregenden Tage meldete der "Roller"-Interpret sich persönlich bei Instagram. Dabei wurde der Sänger richtig emotional und gab Einblick in seinen Gemütszustand: "Mir geht es gut, fast schon perfekt." Er beschrieb die vergangenen Wochen als sehr intensive Erfahrung und gab diese in eigenen Worten rührend wieder.

Anzeige Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch "Miami" von Apache 207? Ich liebe den Song einfach! Na ja, er hat bessere Lieder... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de