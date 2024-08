Drei Monate nach Geburt: HealthyMandy teilt neue Babyfotos

HealthyMandy (29) und FitnessOskar (33) begrüßten vor wenigen Monaten ihren kleinen Jungen auf der Welt. Seit der Geburt teilen die Influencer in regelmäßigen Abständen Updates zu ihrem Babyglück – wie auch jetzt. Auf Instagram veröffentlichen die Eltern eine Bilderreihe mit einigen Fotos ihres Wonneproppens. "Drei Monate voller Liebe", betiteln die zwei ihren Beitrag. Auf den Aufnahmen kuscheln Mandy und ihr Partner mit ihrem Sohn, halten ihn fürsorglich im Arm und präsentieren stolz seine winzigen Hände und Füße.

Von so viel Liebe und dem herzlichen Gruß sind die Fans der Social-Media-Bekanntheiten total aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte des Posts häufen sich zahlreiche liebevolle Worte und viel Zuspruch. "Wie schön das Gefühl sein muss, nach so einem langen Kampf endlich dieses süße Wesen zu Hause in den Händen zu halten", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer meint: "Ich danke euch von Herzen, dass ihr eure Geschichte teilt und damit ein Licht in die Welt schickt, verbunden mit dem Mut, an Wunder zu glauben." Außerdem findet ein dritter Nutzer: "So schön, dich so voller Liebe lachen zu sehen."

Zwar behalten Mandy und Oskar den Namen ihres Kindes bisher noch für sich, aber dafür gaben die beiden einige private Einblicke rund um die Geburt preis. Nach der Entbindung erzählte die frischgebackene Mama beispielsweise besonders offen von ihren Erfahrungen mit dem Stillen. "Ich bin ehrlich. Ich habe immer noch mit Schmerzen zu kämpfen. Werde jetzt eine Lasertherapie machen", merkte die Medienpersönlichkeit auf TikTok an.

Instagram / healthy_mandy Influencerin HealthyMandy mit ihrem Sohn

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Nachwuchs

