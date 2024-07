Wann ziehen David Jackson und seine Lisa endlich zusammen?

David Jackson und Lisa Mieschke haben sich 2023 bei Der Bachelor kennengelernt und wurden kurze Zeit später ein Paar. Seitdem führen die beiden eine Fernbeziehung – versuchen aber, jede freie Minute miteinander zu verbringen. Im Promiflash-Interview auf der Bertelsmann Party verrät David, ob er sich mit seiner Freundin auch eine gemeinsame Wohnung vorstellen könnte: "Ziel ist natürlich, wie es auch schon vor einem Jahr war, dass man sagt, man will auf jeden Fall einen gemeinsamen Ort haben."

Konkret geplant haben die Turteltauben aber noch nichts: "Spruchreif ist da an der Stelle noch nichts." David lebt momentan in Dubai, Lisa in Deutschland. Ob sich die beiden auf einen Standort einigen können? "Also, ich würde schon lieber in die Sonne ziehen. Ob wir jetzt zusammen in Dubai leben, das wäre jetzt nicht so klar, aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht Deutschland", erzählt der ehemalige Rosenkavalier weiter im Gespräch mit Promiflash.

Dass David und Lisa trotz Fernbeziehung noch immer total happy sind, hat einen bestimmten Grund, wie der Influencer weiter verrät: "Man führt eine Beziehung so wie jeder andere sonst auch. Und da gehört immer Arbeit dazu. Und das machen wir: daran arbeiten." Kommunikation sei der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung: "Klar, man hat sich auf einem besonderen Weg kennengelernt, aber danach beginnt auch das echte Leben und darauf haben wir uns halt komplett eingelassen. Dann fangen halt erst die Herausforderungen an."

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke und David Jackson im August 2023

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Teilnehmer

