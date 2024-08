"Ich liebe dich": Channing Tatum dankt Freund Ryan Reynolds

Der Schauspieler Channing Tatum (44) kann sich über mangelnde Filmangebote nicht beklagen. Derzeit ist er wieder auf der großen Leinwand in "To the Moon" und Deadpool & Wolverine zu bewundern. Die Rolle in dem erfolgreichen Marvel-Hit hat er seinem guten Freund und Co-Star Ryan Reynolds (47) zu verdanken. Seine Freude darüber brachte Channing am Montag auf seinem offiziellen Instagram-Account deutlich zum Ausdruck. In einem neuen Beitrag teilte er Schnappschüsse der beiden und gestand, dass er Ryan für immer zu Dank verpflichtet sein werde. Es folgte sogar die ultimative Liebeserklärung: "Ich liebe dich, Kumpel!"

Der Magic Mike-Hottie posierte auf den zwei Fotos zusammen mit dem Filmproduzenten auf verschiedenen Comic-Conventions. Die Aufnahmen liegen laut seiner Bildunterschrift ganze zehn Jahre auseinander. Rückblickend auf die vergangene Zeit lobte er den Deadpool-Darsteller dafür, dass er an ihn glaubte, als es sonst keiner tat: "Es gab fast niemanden, der mir in dieser Branche mehr den Rücken gestärkt hat als Ryan." Er verriet seinen Anhängern außerdem einige Spoiler zu dem neu erschienenen Erfolgsfilm. Zudem beschrieb er, wie sein Kumpel ihm half, eine Figur wiederzubeleben, die ihm persönlich am Herzen lag: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals etwas machen könnte, das dem gleichkommt, was mir das hier bedeutet hat."

Nicht nur Channing kommt bei seinen Co-Stars ins Schwärmen. Seine Kollegin Scarlett Johansson (39), welche kürzlich mit ihm für "To the Moon" gemeinsam vor der Kamera stand, fand kürzlich nur lobende Worte für ihn. Als Produzentin des Kinohits hatte sie Mitspracherecht bei der Wahl ihres männlichen Hauptdarstellers und bereute ihre Entscheidung absolut nicht. Gegenüber Promiflash erläuterte die beliebte Schauspielerin: "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen."

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Ryan Reynolds

Getty Images Scarlett Johansson und Channing Tatum, Schauspielkollegen

